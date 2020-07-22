Les saludo con gusto Pueblo, y como siempre pasemos al comentario de hoy: El amor de Dios es para todos, por tanto sus eternas promesas son para ti y para mí.
Y Dios en su infinita bondad tiene una palabra actual, vigente y poderosa, para que todas las personas vivan seguras y en paz, pues en estos días de incertidumbre, de adversidades, de COVID-19 y sueños fallidos, tú siempre encontrarás una luz divina que ilumine tu camino, a través de la palabra viva y eficaz del Dios de toda gloria y poder.
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