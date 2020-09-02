City of Del Rio

City council members Tuesday extended the city’s public health emergency declaration “until further notice,” but discussed a phased opening of city parks after Labor Day.

Del Rio City Council members discussed extending the city’s declaration of disaster for public health emergency, enacted in response to the COVID-19 pandemic, during Tuesday’s special city council meeting.

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