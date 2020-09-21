Ballots for the Nov. 3 General Election have been ordered, and Ana Markowski Smith’s name has been included as the independent candidate for county attorney, Val Verde County Clerk Generosa “Janie” Gracia-Ramon confirmed Monday.
Val Verde County Judge Lewis G. Owens Jr. certified Smith’s petition to be placed on the ballot as an independent candidate in late August.
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