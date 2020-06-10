Sixth six weeks honor roll

 

BRACKETT HIGH SCHOOL

A Honor Roll

Samantha Britton

Aaron Diaz

Reagan Hay

Solana Molinar

Madian Palmeros

Emma Paxton

Mason Schwandner

Haileigh Ward

Bailee Fisher

Anelka Gonzalez

Cadence Mann

Zoey McIntyre-Porter

Abraham Morales

Dominick Munoz

Ricardo Rangel

Tarin Smith

Michelle Villarreal

Morgan Welch

Atalia Garcia

Tristan Houston

Ellie Lewis

Joe Martinez

Breanna Quiroz

Giovanni Rodriguez

Fawn Schott

Alexia Talamantes

Conrado Talamantes

Asia Williams

Austin Britton

Autumn Clementz

Mason Eckenrod

Ivan Gonzalez

Mileena Kwan Justice

Ava Malloy

Emily Malloy

Kassandra Mason

Sarah Mcdonald

Jared Pond

Heaven Quezada

Benjamin Rawald

Samuel Rodriguez

Devin Villarreal

 

A/B Honor Roll

Hector Cardoza

Levi Diosdado

Shealee Guidry

Seiya Hrynyk

Avion Jaso

Yvonne Ortiz

Karyme Rodriguez

Isaac Rosas

Donovan Abbott

Ryan Duncan

Diego Solis

Calista Terrazas

Edgar Valdez

Braden Alexander

Harley Chavez

William Edwards

Noah Flores

William Paxton

Shawn Sullivan

Kylie Sumner

Laryssa Talamantes

Vivan Talamantes

Brillanice Buitron

Alex Calvillo

Delray Chavez

Zuehl Conoly

Kristopher Creel

Alana Escamilla

Elyssa Hernandez

Victor Huerta

Victoria Ibanez

Juan Lomas

Dalylah Lopez

Desiree McKaskle

Alyssa Munoz

Quentin Rodriguez

Stetson Schuster

Mauro Talamantes

Kenneth Wilson

 

Brackett Jr. High School

A Honor Roll

Jordan Balderas

Daniel Castillo

William Higgs

Jorge Palmeros

Howard Roberson

Matthew Schwandner

Abigail Malloy

Cassidy Fox

Anna Lewis

Lucinda Mancha

Caitlyn Mann

Mason Martinez

 

A/B Honor Roll

Kamron Creel

Abcde De La Paz

Miranda Guzman

Benjamin Klein

David Lopez

Guillermo Mancha

Andrea Martinez

Donovan Rodriguez

Troy Sandoval

Peytin Sumpter

Megan Beard

Madeleine Ducharme

Hannah Laub

Shawnna Siler

Efrain Talamantes

Cohen Bonner

Hayes Bonner

Julian Campos

Gamal Canavati

Ruby Castillo

Lina Falcon

Jonah Flores

Marques-Frank Hernandez

Gavin Neuman

Azalea Rodriguez

Sydney Rodriguez

Shameare Siler

Joshua Turner

Kevin Uresti

Alexis Vergith

Makayla Vergith

Jerrell Williams

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