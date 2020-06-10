Sixth six weeks honor roll
BRACKETT HIGH SCHOOL
A Honor Roll
Samantha Britton
Aaron Diaz
Reagan Hay
Solana Molinar
Madian Palmeros
Emma Paxton
Mason Schwandner
Haileigh Ward
Bailee Fisher
Anelka Gonzalez
Cadence Mann
Zoey McIntyre-Porter
Abraham Morales
Dominick Munoz
Ricardo Rangel
Tarin Smith
Michelle Villarreal
Morgan Welch
Atalia Garcia
Tristan Houston
Ellie Lewis
Joe Martinez
Breanna Quiroz
Giovanni Rodriguez
Fawn Schott
Alexia Talamantes
Conrado Talamantes
Asia Williams
Austin Britton
Autumn Clementz
Mason Eckenrod
Ivan Gonzalez
Mileena Kwan Justice
Ava Malloy
Emily Malloy
Kassandra Mason
Sarah Mcdonald
Jared Pond
Heaven Quezada
Benjamin Rawald
Samuel Rodriguez
Devin Villarreal
A/B Honor Roll
Hector Cardoza
Levi Diosdado
Shealee Guidry
Seiya Hrynyk
Avion Jaso
Yvonne Ortiz
Karyme Rodriguez
Isaac Rosas
Donovan Abbott
Ryan Duncan
Diego Solis
Calista Terrazas
Edgar Valdez
Braden Alexander
Harley Chavez
William Edwards
Noah Flores
William Paxton
Shawn Sullivan
Kylie Sumner
Laryssa Talamantes
Vivan Talamantes
Brillanice Buitron
Alex Calvillo
Delray Chavez
Zuehl Conoly
Kristopher Creel
Alana Escamilla
Elyssa Hernandez
Victor Huerta
Victoria Ibanez
Juan Lomas
Dalylah Lopez
Desiree McKaskle
Alyssa Munoz
Quentin Rodriguez
Stetson Schuster
Mauro Talamantes
Kenneth Wilson
Brackett Jr. High School
A Honor Roll
Jordan Balderas
Daniel Castillo
William Higgs
Jorge Palmeros
Howard Roberson
Matthew Schwandner
Abigail Malloy
Cassidy Fox
Anna Lewis
Lucinda Mancha
Caitlyn Mann
Mason Martinez
A/B Honor Roll
Kamron Creel
Abcde De La Paz
Miranda Guzman
Benjamin Klein
David Lopez
Guillermo Mancha
Andrea Martinez
Donovan Rodriguez
Troy Sandoval
Peytin Sumpter
Megan Beard
Madeleine Ducharme
Hannah Laub
Shawnna Siler
Efrain Talamantes
Cohen Bonner
Hayes Bonner
Julian Campos
Gamal Canavati
Ruby Castillo
Lina Falcon
Jonah Flores
Marques-Frank Hernandez
Gavin Neuman
Azalea Rodriguez
Sydney Rodriguez
Shameare Siler
Joshua Turner
Kevin Uresti
Alexis Vergith
Makayla Vergith
Jerrell Williams
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