City of Del Rio

Del Rio City Council members discussed Tuesday the city’s proposed budget for the upcoming fiscal year, and debated over monies allocated for the construction of a new gym and for street repairs.

Members of the public had no comments on the budget, held during the special city council meeting, but council members had several questions.

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